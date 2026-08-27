Valparaíso: Cerrarán Avenida España por trabajos para evitar derrumbes

Este fin de semana nuevamente estará cerrada la Avenida España en Valparaíso, mientras se realizan trabajos para mitigar los daños provocados por el derrumbre registrado en la zona hace unas semanas.

La medida se iniciará la medianoche de mañana viernes y se extenderá hasta las 18:00 horas del domingo, y abarcará entre las calles Amunátegui y 18 de Septiembre.

El delegado presidencial Manuel Millones detalló que se trata de "un trabajo que ha comprometido el ministro de Vivienda y el Serviu, en orden de liberar este material que está en riesgo de colapsar sobre Avenida España y que ha afectado el tránsito de las personas en dos fases: la primera es el despeje de cerro, que son labores preliminares para asegurar la ruta, cortar y despejar el árbol, y también eventualmente si existe una roca con posible colapso".

"Para hacer este trabajo en su primera fase significa cerrar la Avenida España, para que se trabaje con tranquilidad y también que pueda evitar derrumbar o colapsarse parte del material y afectar el tránsito de vehículos", precisó.