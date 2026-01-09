Valparaíso refuerza el contingente policial en alrededores del Mercado Cardenal
La Municipalidad de Valparaíso reforzó la presencia policial en los alrededores del Mercado Cardonal con el fin de seguir cumpliendo la ordenanza emitida en junio del año pasado, que retiró el comercio ambulante del lugar.
La iniciativa busca "recuperar las veredas, plazas y zonas típicas para los vecinos y el comercio establecido", además de "restringir actividades informales abusivas, revertir el desorden urbano y reducir la presencia de mafias".
La regulación del comercio informal también se lleva a cabo en lugares como las afueras del Congreso Nacional, la Plaza O'Higgins, la calle Victoria, el Terminal Rodoviario de Valparaíso y en zonas de evacuación.
