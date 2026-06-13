Cabrero: Ediles de derecha se fueron a los combos tras concejo municipal

La Municipalidad de Cabrero y el Partido Republicano repudiaron la pelea a combos que protagonizaron dos concejales -uno de ellos militante de la tienda- posterior a la celebración de un concejo municipal.

La situación, viralizada en redes sociales, involucró a Miguel San Martín (Partido Republicano) y Mauricio Rodríguez (Partido Social Cristiano), tras un tenso debate en que el primero acusó al segundo de incurrir en pagos de favores políticos.

Esto, luego de conocerse que la esposa de Rodríguez fue contratada en un establecimiento educacional que está bajo la tutela del municipio.

"Repudiamos total y enérgicamente los hechos ocurridos posterior al consejo municipal, donde lamentablemente unos concejales se agredieron y, por supuesto, no estamos para nada compartiendo esta forma de violencia", dijo el alcalde de Cabrero, Yusef Sabag (independiente).

"Normalmente, los Concejos son bien acalorados y siempre hay discusión, pero nunca se había llegado a los golpes. Este tipo de situaciones, lejos de representar lo que uno quiere para nuestra comuna, efectivamente enlodan la administración", lamentó.

"Vamos a hacer todo lo que la ley nos diga qué hacer, no dejaremos nada al azar. Le hemos preguntado a los jurídicos y a los abogados y tenemos que testificar cuando nos llamen", aseveró Sabag.

Partido Republicano condenó el hecho y envió antecedentes a Tribunal Supremo

El Partido Republicano expresó su condena ante lo ocurrido e informó que envió los antecedentes a su Tribunal Supremo.

"Ante los hechos de violencia ocurridos en el Concejo Municipal de Cabrero, que involucraron a los concejales Miguel San Martín y Mauricio Rodríguez, condenamos categóricamente cualquier acto que atente contra la sana convivencia y el respeto que debe primar en las instituciones públicas", dijo la tienda a través de un comunicado.

"Los antecedentes conocidos han sido puestos a disposición del Tribunal Supremo, para que adopte las medidas que estime pertinentes", agrega el texto.

"La violencia nunca será el camino para resolver diferencias. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la responsabilidad y el adecuado comportamiento de quienes ejercen funciones de representación pública", cierra la misiva.