Camioneros convocaron a movilización en la Ruta 5 Sur y el Gran Concepción

Diversas asociaciones de transportistas de carga pesada iniciarán movilizaciones este martes a partir de las 06:00 de la mañana en distintos nudos viales del sur del país, en protesta por los sostenidos incrementos en el valor del diésel y la falta de respuesta estatal ante la pérdida de solvencia económica del sector.

La manifestación contempla puntos de concentración en la Ruta 5 Sur y en el tramo interurbano de la autopista Concepción-Talcahuano, donde los transportistas expresarán su rechazo a las actuales condiciones de mercado, agravadas porque el precio del petróleo superó a la bencina de 93 octanos sin opción de traspasar ese diferencial a la tarifa final.

"Muchos camioneros están perdiendo sus unidades. Desde abril de este año le presentamos al ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) la necesidad de que el gobierno tomara cartas en el asunto para estabilizar el precio de los combustibles, y para tratar de sacarle carga tributaria a los camioneros", afirmó el vocero de una de las agrupaciones de camioneros del sur, Freddy Martínez.

La convocatoria tendrá como ejes neurálgicos la Ruta 5 Sur y la autopista Concepción-Talcahuano. (FOTO: ATON)

Asimismo, indicó que "las tarifas nunca han subido en la misma proporción que los costos que tenemos para producir nuestro servicio, que son el transporte de carga por camión".

"Por lo tanto, esto lamentablemente nos ha traído una situación económica que tiene a muchos camioneros hoy día sin poder circular porque se perdió la solvencia para esta actividad, y eso es lo que la gente ya lamentablemente no puede esperar más, y el Ejecutivo esperamos que reaccione", enfatizó Martínez.

Pese a que la convocatoria oficial no contempla la interrupción total del tránsito, los antecedentes de jornadas previas mantienen en alerta a los usuarios de las rutas del Biobío y el centro-sur del país.