Segunda jornada de formalización por caso Bruma: Defensa desestima homicidio culposo

Este jueves se lleva a cabo en el Juzgado de Garantía de Coronel la segunda jornada de la formalización de tres tripulantes de la embarcación pesquera "Cobra", en el marco de la investigación por el hundimiento de la lancha bacalera "Bruma".

El capitán Roberto Mansilla, el piloto Luis Macaya y el jefe de máquinas Jaime Sandoval están imputados por el delito de homicidio culposo reiterado, mientras que también se apunta a responsabilidad por parte de la empresa Blumar.

Durante esta jornada la defensa de la tripulación, a cargo del abogado Alejandro Espinoza, manifestó que no es posible indicar que exista homicidio culposo o cuasidelito, ya que la reglamentación marítima se cumplió a cabalidad, con la existencia de una rotación de vigías el día del hecho.

Se espera que esta tarde se conozcan las medidas cautelares en contra de los involucrados, ya que el Ministerio Público solicitó imponer arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional a los imputados.