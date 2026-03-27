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Tópicos: País | Región del Biobío

Caso "jauría" del Biobío: Tribunal descartó prisión preventiva para cinco imputados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El Juzgado de Garantía de Concepción rechazó la prisión preventiva para los cinco imputados -cuatro adultos y un adolescente- por la golpiza que terminó con la vida de Cristóbal Miranda Olivares durante la noche de Año Nuevo en Talcahuano, decretando en su lugar arresto domiciliario total.

La decisión se adoptó pese a la solicitud del Ministerio Público y los querellantes, quienes buscaban la medida cautelar más gravosa debido a las características del ataque.

La jueza Solange Andrade fundamentó el fallo señalando que "se debe atender especialmente a la proporcionalidad de las medidas cautelares (...) como el comportamiento de los imputados de cara al procedimiento, sus características personales, el hecho de tener algún tipo de contacto criminógeno, las posibles atenuantes y agravantes", resolviendo que permanezcan privados de libertad en sus domicilios.

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