Coronel quedó hasta la coronilla con la basura

Una compleja situación se vivió en la comuna de Coronel (Provincia de Concepción, Región del Biobío), donde, por más de una semana, la basura no fue retirada y se agolpó de manera insalubre en las calles.

El problema se originó debido a que el municipio rompió con la empresa Solo Verde y demoró la adjudicación a una sucesora. Finalmente, contrató los servicios de Starco, que intentando solucionar la crisis limpió 150 toneladas en unas horas.

"Tenemos un nuevo contrato, con la empresa Starco, lo que nos permitió pasar de seis a 14 camiones (circulando), que ya están realizando un proceso habitual de (recolección de) residuos domiciliarios en la comuna de Coronel", explicó el director de Aseo y Ornato de la alcaldía, Sergio Aravena.

El funcionario indicó que, "de manera habitual, los días domingo no pasa el camión de la basura en la comuna de Coronel". Sin embargo, "se pidió a la empresa que hiciera un trabajo extraordinario y ayer, desde muy temprano, de cerca de las 08:00 de la mañana hasta las ocho de la tarde, pasó el camión donde teníamos problemas, focos de insalubridad y desechos múltiples".

"Se trató de hacer un barrido durante todo el día y se sacó bastante basura ayer: cerca de 150 toneladas", destacó Aravena.

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