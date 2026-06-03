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Tópicos: País | Región del Biobío

Esperanza para la industria acerera: Grupo CAP negocia con Aza por Huachipato

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Las conversaciones tienen por finalidad volver a poner en marcha las instalaciones -actualmente en desuso- ubicadas en Talcahuano, Región del Biobío.

Esperanza para la industria acerera: Grupo CAP negocia con Aza por Huachipato
 ATON (Archivo)

Según ha trascendido, se podría traspasar el 20% del terreno de Huachipato para desarrollar la denominada "acería eléctrica".

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El grupo CAP informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que se encuentra negociando formalmente y de manera no exclusiva, con Aceros Aza, el traspaso de las acciones de la Compañía Siderúrgica Huachipato.

Las conversaciones tienen como fin garantizar que la industria del acero vuelva a funcionar en las instalaciones que actualmente están en desuso en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío.

Si bien, no se han revelado montos estimados, ha trascendido que el contrato busca traspasar el 20% del terreno al Grupo AZA para desarrollar la denominada "acería eléctrica".

De acuerdo al Diario Financiero, el desembolso total de la operación alcanzaría los 400 millones de dólares. De esto, cerca de 120 millones de dólares corresponderían a la adquisición de la operación siderúrgica, y el saldo estaría destinado a la reconversión industrial del completo.

El proceso podría implicar que, eventualmente, en un plazo de dos años, lo que actualmente es el complejo de la Siderúrgica Huachipato, pudiese volver a funcionar y producir acero en el Biobío.

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