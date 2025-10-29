Hombre de 57 años fue detenido por explotación sexual de menor en Concepción

Personal de la PDI detuvo a un hombre de 57 años por el delito de explotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, tras una denuncia surgida desde el caso de una menor bajo custodia del Sename.

El sujeto, que se desempeña como supervisor en una empresa de paisajismo en Concepción, ofrecía dinero, ropa o alimentos a cambio de violentar sexualmente a la niña.

El subprefecto Rodrigo Henríquez precisó que se trata de una "investigación iniciada por distintas denuncias y querellas presentadas por instituciones públicas, de las cuales la víctima era usuaria. Los hechos denunciados serían que la víctima era contactada en una conocida plaza de Concepción, en donde el imputado trabajaba como supervisor de una empresa de paisajismo que presta servicios licitados a la municipalidad penquista".

"Previa promesa y posterior entrega de dinero y especies, recibió acciones para satisfacer sus deseos sexuales de parte de la víctima, conductas que también obtuvo luego de trasladarla a recintos en donde la empresa guardaba materiales de trabajo", detalló.

Desde el gobierno, la seremi de Seguridad Paulina Stuardo comentó que "es una tarea bastante difícil desde el punto de vista investigativo, pero lo que tenemos que hacer ahí y sobre todo si pasa vinculado a chicos que están bajo el cuidado de instituciones del Estado, es que estamos haciendo un trabajo vinculando las distintas situaciones".

"Estuve en reunión con la directora del sistema especializado, donde hemos mirado este tema, y efectivamente ahí hay un llamado a la alerta que debemos poner, porque si estamos hablando de dificultades investigativas para dar con, imagínense lo que implica en una situación como esta, porque en el caso de la explotación sexual la víctima no necesariamente se cree víctima y cree que esto es transaccional", dijo.