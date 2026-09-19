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Tópicos: País | Policial

Diputada denunció que 15 novillos fueron mutilados y faenados en Mulchén

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Lilian Betancourt detalló que el caso grave de abigeato afectó a un criancero propietario de bovinos del sector Santa Emilia.

Diputada denunció que 15 novillos fueron mutilados y faenados en Mulchén
 Pexels (referencial)

"No podemos permitir que quienes viven y trabajan en nuestros campos se sientan desprotegidos frente al abigeato”, cuestionó la parlamentaria.

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La diputada Lilian Betancourt (PDG) denunció un grave caso de abigeato ocurrido en el sector Santa Emilia, en la comuna de Mulchén (Región del Biobío), que afectó a un criancero propietario de bovinos.

De acuerdo con antecedentes entregados por la víctima, 15 novillos fueron mutilados y faenados, provocando una importante pérdida para el propietario y generando preocupación entre las familias y productores de sectores rurales de la zona.

"Estamos frente a un hecho gravísimo. Detrás de estos animales existe el trabajo, el esfuerzo y el patrimonio de una familia. No podemos permitir que quienes viven y trabajan en nuestros campos se sientan desprotegidos frente al abigeato", cuestionó la parlamentaria.

La legisladora levantó un oficio al Ministerio de Seguridad, en el que solicita que se informe sobre los planes de contingencia y las medidas que se adoptarán frente al abigeato y el faenamiento clandestino.

"Queremos una respuesta concreta, necesitamos saber cómo se va a proteger a nuestros crianceros. La seguridad del sector rural es tan importante como la seguridad de nuestras ciudades. No podemos tener familias que todos los años, cuando llegan estas fechas, teman perder en una noche el trabajo de meses o incluso años", enfatizó.

Betancourt subrayó que junto a parlamentarios impulsan un proyecto de ley destinado a fortalecer la persecución de este tipo de delitos, que aumenta especialmente en Fiestas Patrias.

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