Este domingo terminan las celebraciones de Fiestas Patrias en las fondas a lo largo del país, por lo que los fonderos aprovecharán de rematar con hasta 50% de descuento los productos que quedan por vender, tras días en que sacaron cuentas alegres.

"Estuvo bien movido para para la crisis económica que está viviendo aquí en Chile. (Hubo) bastante gente, consumieron harto. En realidad, aquí todas las fondas ganaron", dijo un locatario.

Otro expresó que "ha sido sumatoria en general bastante buena, a pesar de que teníamos unas pocas dudas por el asunto de que no estaba muy barato todo. En relación a eso y sacando los cálculos, yo creo que nos fue bien".

Una tercera fondera afirmó que estuvo "lleno todo (de clientes), en verdad. En comparación con el año pasado, está lleno todo el rato, no hemos parado en ningún momento. Se ha visto mucha más gente en el consumo".

"La Gran Fonda de Chile", celebrada en el Parque O'Higgins, cerrará sus puertas hoy a las 21:00 horas, en una jornada que contará con shows de Cachureos, Los Sudakas, Diego Smith y Los Jaivas.

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