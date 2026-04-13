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Tópicos: País | Región del Biobío

Partido terminó a patadas al interior de una cancha en Yumbel

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un partido entre Estación Yumbel y Deportivo Sucupira terminó a patadas al interior de la cancha en la comuna de Yumbel, Región del Biobío.

De acuerdo a información preliminar, la riña comenzó durante el partido y terminó con uno de los jugadores pateado en el piso.

Autoridades del Biobío señalaron que se reunirán en la mesa de seguridad para analizar los hechos de violencia ocurridos en el fútbol amateur, ya que, este mismo fin de semana se registró una riña en Tomé que dejó al menos 10 lesionados.

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