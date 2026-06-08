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Tópicos: País | Región del Biobío

Penco: Proyecto de extracción de tierras raras logró aprobación ambiental unánime

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío dio luz verde, este lunes, a un proyecto de la empresa minera Aclara para extraer tierras raras en la comuna de Penco, dentro del Gran Concepción.

Tras analizar el estudio de impacto ambiental de la iniciativa, el organismo brindó aprobación unánime a su resolución de calificación ambiental.

No obstante, tanto el municipio como organizaciones sociales se oponen, alegando riesgos de afectación al ecosistema e incluso peligros de radiactividad, de modo que se prevé una judicialización del proceso.

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