Racionan compra de pellet en Biobío ante alta demanda por bajas temperaturas

Una alta demanda de pellet de madera desencadenó esta semana un complejo escenario de distribución en la Región del Biobío, provocando largas filas de usuarios que intentan abastecerse tras la caída de las temperaturas registrada después de los recientes sistemas frontales.

El proceso de reconversión de sistemas de calefacción también aceleró la demanda del insumo en el Gran Concepción: numerosos hogares han reemplazado las tradicionales estufas a combustión lenta por equipos alimentados con pellet, lo que derivó en una escasez de este biocombustible en los locales comerciales de la zona.

Ante el aumento en la llegada de clientes, la principal distribuidora de la región, ubicada en la comuna de San Pedro de la Paz, implementó un límite máximo de entrega de cinco sacos por persona, con el fin de repartir de mejor manera el producto y evitar aglomeraciones en el lugar.

El mercado busca estabilizar el suministro en los recintos comerciales. (FOTO: referencial)

Además, el establecimiento debió entregar números de atención a usuarios que hacen cola desde las 05:00 de la mañana, pese a que las puertas abren habitualmente a las 09:30.

Bajas temperaturas y acaparamiento gatillan desabastecimiento momentáneo

A pesar de la alta concurrencia observada en los locales, las autoridades aclararon que no se trata de un quiebre definitivo en la producción, sino de una situación de "escasez relativa" motivada por el aumento abrupto de la demanda.

El descenso sostenido de las temperaturas tras los episodios de lluvia impulsó las compras, a lo que se sumó el comportamiento de consumidores que adquirieron grandes volúmenes en poco tiempo.

Esta combinación de factores generó un desabastecimiento momentáneo que afecta a varios sectores de la provincia.