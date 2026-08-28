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Tópicos: País | Región del Maule

Ante preocupación de vecinos: Instalarán retén móvil en cercanías de cárcel de Talca

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Ante las críticas de vecinos por el masivo traslado de reos a la Cárcel La Laguna en Talca, el gobierno confirmó que a partir de este viernes se instalará un retén móvil de forma permanente en el sector Aldea Campesina.

El vehículo policial estará en el sector entre las 08:00 y las 20:00 horas, y entre las 20:00 y las 08:00 horas se realizarán patrullajes preventivos para reforzar la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

"El día en que se reinició el poblamiento de la cárcel de La Laguna, el Presidente de la República estuvo en la sede vecinal de aldea campesino y se comprometió a que la zona no se iba a transformar en un campamento y lo que ha hecho el delegado presidencial es materializar, con este retén móvil, la promesa del Presidente", valoró el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

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