Detienen a 10 personas acusadas de planificar homicidio de empresario en el Maule

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Supraterritorial detuvieron a 10 ciudadanos extranjeros acusados de planificar el homicidio de un empresario de la comuna de San Clemente, en la Región del Maule.

La investigación se originó tras una denuncia anónima y permitió establecer que los imputados viajaron desde Santiago hasta Talca, donde arrendaron un inmueble para coordinar el crimen.

Según informó la PDI, los detenidos corresponden a seis ciudadanos venezolanos y cuatro colombianos, varios de ellos con antecedentes por delitos violentos y contra la propiedad. Además, las diligencias estableció que se conocieron mientras cumplían condenas en el complejo penitenciario de Rancagua.

Durante el operativo se incautaron cuatro armas de fuego, municiones y dos vehículos, uno de ellos con encargo vigente por robo. Además, las diligencias establecieron que el grupo había realizado vigilancias previas al domicilio de la víctima.

El subprefecto Hassel Barrientos, de la BIPE Antisecuestros, señaló que "todos ellos de origen extranjero, entre ellos cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana, seis de nacionalidad venezolana. Muchos con antecedentes por distintos delitos contra la propiedad, robos con violencia, robos con intimidación".

La investigación también estableció que los imputados habían realizado vigilancias al domicilio del empresario antes del operativos. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia para su control de detención y formalización.