Alcaldes respaldaron proyecto para reforzar fiscalización a negocios fachada

Los alcaldes de Puerto Montt, Mulchén y Quilaco, respaldaron el proyecto de ley que busca fortalecer las facultades municipales para fiscalizar ópticas y otros establecimientos comerciales, con la finalidad de impedir que el comercio local sea utilizado como fachada.

La iniciativa incluye nuevas exigencias relacionadas con el orden de los capitales y la trazabilidad de sus operaciones. Con ello, se entrega mayores herramientas a los municipios para revisar la instalación y el funcionamiento de nuevos negocios, que pueden ser utilizados para el lavado de activos y otras actividades vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado.

Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt, valoró la iniciativa: "Toda propuesta que busque combatir el narcotráfico y el crimen organizado es una señal positiva y necesaria. No podemos permitir que el comercio local sea utilizado como fachada para el lavado de activos, por lo que dotar a los municipios de herramientas para exigir la acreditación de capitales y fiscalizar activamente es un paso clave para devolver la seguridad a nuestros barrios".

En una línea similar, su par de Mulchén, José Miguel Muñoz, apuntó que "es urgente que contemos con facultades reales para fiscalizar el origen del dinero en el comercio local, cerrando la puerta definitiva a los negocios fachada y resguardando la tranquilidad de nuestros vecinos".

El alcalde de Quilaco y presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos de la Región del Biobío (Amcordi), Pablo Urrutia, destacó que "es fundamental exigir transparencia en el origen de los fondos de nuevos comercios y asegurar la trazabilidad de sus ventas. Proteger a nuestras comunas de actividades ilícitas disfrazadas de inversión es una prioridad que nos convoca a todos".