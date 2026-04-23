Canciller Pérez se reunió con su par de Bolivia para impulsar relaciones diplomáticas

El canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió este jueves con su par de Bolivia, Fernando Amayo, previo a la cita sostendrán en la Paz para abordar "asuntos de interés común" sobre la relación bilateral e integración.

La cita se llevó a cabo en el complejo fronterizo Tambo Quemado-Chungará, donde ambos ministros coincidieron en la necesidad de priorizar el progreso y cooperación por sobre las diferencias históricas.

"Queremos dar la señal de que nuestros dos países tienen que seguir avanzando mirando al futuro, impulsar nuestras relaciones con fuerza en el mejor interés y beneficio de nuestros pueblos. Lo que importa es el futuro y el progreso", destacó el canciller Pérez.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Bolivia catalogó la reunión como "un nuevo comienzo con mucha esperanza y con mucho optimismo. Este encuentro marca, naturalmente, un hito fundamental en el camino de poder restablecer relaciones".

"Entendemos que tenemos historia, no se pueden negar los intereses de los pueblos, los mandatos que tenemos, pero nos asiste una responsabilidad histórica que es construir futuro. Y no se puede construir futuro anclado en el pasado", puntualizó.

Encuentro en La Paz

Tras el acto de recibimiento, los cancilleres se trasladarán a La Paz, a sede del Gobierno y el Parlamento bolivianos, en el marco de la visista de minitro Pérez a Bolivia.

Desde Cancillería chilena explicaron que en dicho encuentro se abordarán algunos temas como la "integración económico-comercial, inversiones y turismo; integración física, conectividad y logística; seguridad y crimen organizado transnacional; asuntos consulares y migratorios; minerales críticos y cooperación productiva; e integración cultural y académica".

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.