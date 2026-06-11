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Tópicos: País | Relaciones Exteriores

Canciller respalda nombramiento de Zaliasnik: "La investigación no modifica las decisiones"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Gobierno mantuvo su respaldo al embajador en Israel pese a la investigación vinculada al caso Hermosilla.

Desde la UDI, el diputado Omar Sabat pidió revisar la designación.

Canciller respalda nombramiento de Zaliasnik:
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El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, respaldó este jueves el nombramiento de Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel, luego de que se conociera la apertura de una investigación relacionada con el denominado caso Hermosilla.

Las declaraciones del canciller se producen en medio de cuestionamientos surgidos tras conocerse la indagatoria que involucra al abogado, cuya designación como representante diplomático generó críticas desde distintos sectores políticos.

Consultado por la situación, Pérez Mackenna descartó que la investigación tenga efectos sobre la decisión adoptada por el Gobierno. "Por ahora la investigación no modifica las decisiones que se han tomado", afirmó la autoridad.

"Nosotros básicamente somos, respecto de las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto", sostuvo el canciller, quien evitó profundizar sobre los antecedentes del caso.

Las declaraciones se conocen luego de que el diputado de la UDI, Omar Sabat, solicitara revisar la designación de Zaliasnik como embajador ante Israel. El parlamentario planteó que, mientras se desarrolla la investigación judicial, el abogado debiera permanecer en Chile para enfrentar el proceso.

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