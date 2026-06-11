Carabinero frustró a disparos el robo de un camión en Quilicura

Tras una persecución por el sector surponiente de Santiago, un carabinero frustró a disparos el robo de un camión de alto tonelaje cerca del mediodía de este jueves.

Según información policial, sujetos armados que circulaban en dos autos abordaron al conductor de la máquina en la comuna de Maipú, intimidándolo y obligándolo a bajar.

Los delincuentes también dispararon al aire tres veces antes de darse a la fuga con el camión, que fue escoltado en el camino por uno de los vehículos particulares.

Una vez que Carabineros fue alertado del robo, una patrulla logró dar con este auto y seguirlo hasta Quilicura, donde uno de los asaltantes apuntó con un arma de fuego al personal.

Fue entonces que uno de los efectivos disparó en cuatro oportunidades, lesionando a un hombre chileno de 46 años, y permitiendo además detener a un segundo involucrado en el hecho.

Minutos después, los demás delincuentes abandonaron el camión en la pista central de la Autopista Vespucio Norte en dirección al poniente, específicamente a la altura de calle Argos en Pudahuel.

El sector permanece acordonado mientras Carabineros custodia la máquina, que presenta varios disparos, por lo que existe alta congesión vehicular en ese sector.