La primera jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
Sigue en Cooperativa.cl los resultados y todo el ambiente que genera el Mundial.
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08:29 - | Y recuerda que el duelo inaugural entre México y Sudáfrica lo podrás seguir en Radio Cooperativa
08:24 - | Esta es la agenda de este jueves 11 de junio en la Copa del Mundo
08:20 - | Revisa el fixture completo de la Copa del Mundo 2026
El fixture completo de los 104 partidos del Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/FjN0BnenGV pic.twitter.com/kctNssiDRx— Cooperativa (@Cooperativa) June 11, 2026
08:17 - | Así será la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo
El Estadio Azteca vivirá su tercera ceremonia inaugural en un Mundial bajo el ritmo de Shakira https://t.co/TALDCwFzt4 pic.twitter.com/ZuvBUGN20U— Cooperativa (@Cooperativa) June 11, 2026
08:14 - | Revisa la previa del duelo que abre la Copa del Mundo 2026
México y Sudáfrica harán historia en el Estadio Azteca con el puntapié inicial del Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/nkrtPSIiaf pic.twitter.com/nPY31KIDPL— Cooperativa (@Cooperativa) June 11, 2026