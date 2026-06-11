08:20 - | Revisa el fixture completo de la Copa del Mundo 2026 El fixture completo de los 104 partidos del Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/FjN0BnenGV pic.twitter.com/kctNssiDRx — Cooperativa (@Cooperativa) June 11, 2026

08:17 - | Así será la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo El Estadio Azteca vivirá su tercera ceremonia inaugural en un Mundial bajo el ritmo de Shakira https://t.co/TALDCwFzt4 pic.twitter.com/ZuvBUGN20U — Cooperativa (@Cooperativa) June 11, 2026