Chile retoma su representación diplomática en Israel tras casi tres años

Chile retomó este lunes su representación diplomática en Israel, luego de que el nuevo embajador, Gabriel Zaliasnik, entregara sus cartas credenciales al presidente Isaac Herzog durante una ceremonia en Jerusalén.

En total, seis nuevos representantes fueron acreditados ante el mandatario israelí. Para Chile y Honduras, el acto marcó el regreso de sus embajadores por primera vez desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva militar en Gaza.

Herzog recordó que el presidente José Antonio Kast, le anunció en un encuentro en mayo su intención de restituir próximamente al embajador en Israel, un anuncio que calificó de "hito" en las relaciones bilaterales.

Honduras también retomó su representación en Israel. El mandatario israelí señaló que el presidente Nasry Asfura le había adelantado su decisión durante una conversación reciente.

Varios países latinoamericanos, entre ellos Chile, retiraron o rebajaron su representación diplomática en Israel tras el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza, lanzada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Aprovechando el acto, el mandatario israelí valoró los últimos pasos dados por el Consejo de Paz para Gaza, el organismo internacional impulsado por Estados Unidos para supervisar la reconstrucción y gobernanza del enclave palestino tras la guerra, explica un comunicado emitido por la presidencia israelí.

"Es un paso muy positivo, con la clara salvedad y el compromiso de que Hamás debe ser desarmado por completo", afirmó Herzog.

El jefe de Estado señaló que el plan de 20 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU sienta "la base" para avanzar hacia una nueva fase con la instauración de "un gobierno de tecnócratas" en Gaza.

Herzog atribuyó, además, un papel clave en este proceso al director ejecutivo del Consejo de Paz, Nikolay Mladenov, y expresó su esperanza de reanudar el diálogo con los palestinos "en todos los frentes".