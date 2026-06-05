Expresidente de la Comunidad Judía Gabriel Zaliasnik es el nuevo embajador de Chile en Israel

El Presidente José Antonio Kast designó al abogado Gabriel Zaliasnik como nuevo embajador de Chile en Israel.

El conocido penalista reemplaza a Jorge Carvajal San Martín, quien en octubre de 2023 fue llamado en consultas a Santiago por el Gobierno de Gabriel Boric, dadas las "inaceptables violaciones al derecho internacional" que estaba cometiendo Israel tras los ataques terroristas de Hamás.

Un año después, en octubre de 2024, Carvajal fue designado embajador en Países Bajos, y la Administración Boric informó que la sede chilena en Israel quedaría funcionando "bajo la dirección del ministro consejero Patricio Cifuentes, diplomático de carrera, en calidad de encargado de negocios ad interim, asegurando con ello la continuidad de su operación, incluida la provisión de servicios consulares a connacionales en ese país".

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el jueves, mediante un comunicado, las designaciones de Ricardo Hernández como nuevo embajador en Ecuador; Hernán Bascuñán en Países Bajos; James Sinclair en el Vaticano, y Gabriel Zaliasnik en Israel, resaltando que "todos ellos ya recibieron sus respectivos beneplácitos".

Zaliasnik es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez; una figura de alto perfil público que entre 2006 y 2010 presidió la Comunidad Judía de Chile.

Es socio fundador del estudio de abogados Albagli Zaliasnik, donde lidera el área de litigios. También es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, consejero del Colegio de Abogados y fue coordinador de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia de Chile.

En su cuenta en Twitter, agradeció "la confianza" del Presidente Kast, que dijo asumir "con fuerza y esperanza".

"Cuidaremos la relación bilateral estratégica de más de 70 años", agregó Zaliasnik, cuyo nombre se daba como probable para este cargo hace varias semanas.

El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, calificó el nombramiento como "un paso importante para fortalecer los vínculos entre nuestros países tras más de dos años sin embajador", y le deseó "mucho éxito" en su labor.

Comunidad Palestina pide reconsideración

Por su parte, la Comunidad Palestina de Chile recibió con críticas la designación, que "se produce en un contexto particularmente sensible, marcado por las denuncias internacionales contra el gobierno de Benjamin Netanyahu por presuntas violaciones al derecho internacional en Gaza y los territorios palestinos ocupados".

El nombramiento "podría afectar la percepción de independencia y autonomía de la política exterior chilena, considerando las posiciones que Zaliasnik ha manifestado públicamente respecto de Israel", advirtió el presidente de la Comunidad Palestina, Maurice Khamis.

"Resulta incomprensible que, mientras una parte importante de la comunidad internacional avanza hacia medidas de presión diplomática frente a las reiteradas vulneraciones al derecho internacional cometidas por el gobierno israelí, Chile decida elevar nuevamente su representación diplomática en Tel Aviv", lamentó Khamis.

Para el representante palestino, el nombramiento "pone en entredicho la imparcialidad que debe caracterizar a quien representa los intereses permanentes del Estado de Chile".

En rigor, las "diversas declaraciones realizadas por Zaliasnik en los últimos años sobre Palestina, el conflicto palestino-israelí y la Comunidad Palestina en Chile (...) generan dudas sobre su capacidad para representar con imparcialidad los intereses de todos los ciudadanos chilenos", alegó.

En esta línea, llamó al Ejecutivo a "revisar" y "reconsiderar" el nombramiento.