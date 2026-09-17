Chilena fue declarada culpable en Nueva Zelanda por engaños en trámites de visas

Una ciudadana chilena fue declarada culpable por un tribunal de Nueva Zelanda tras una serie de irregularidades relacionadas con la gestión de visas y programas de estudios ofrecidos a clientes a través de una agencia de viajes.

Se trata de Paola Walker Rodríguez, propietaria de Walker Travel Education, anteriormente conocida como AIS Walker, quien enfrentó un proceso judicial iniciado por el Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo de Nueva Zelanda luego de las denuncias de clientes, principalmente chilenos, que aseguraron haber pagado por servicios que finalmente no se concretaron.

Según dio a conocer Chilevisión, la agencia ofrecía paquetes que incluían la gestión de trámites migratorios, estudios y permisos para trabajar en el país. Sin embargo, algunos usuarios descubrieron una vez en Nueva Zelanda que las solicitudes que supuestamente estaban siendo gestionadas no habían sido ingresadas ante las autoridades correspondientes.

Los afectados también denunciaron cobros adicionales y reiteradas solicitudes de documentos, bajo el argumento de que eran necesarios para evitar problemas con las visas. En algunos casos, los estudiantes viajaron al país únicamente como turistas y no pudieron acceder a los cursos, permisos laborales u otras prestaciones que habían contratado.

"Llegando allá en Nueva Zelanda, nos dimos cuenta del engaño en sí. Todo el proceso nos mandaban mails diciendo que inmigración estaba pidiendo más documentos. Llegando allá, nos dimos cuenta de que en ningún momento se tramitó nada", relató Ana Belén Valdebenito, una de las afectadas, quien consiguió recuperar el dinero que había pagado después de recurrir al tribunal de disputas local.

Walker, ingeniera comercial, había adquirido notoriedad en Chile durante la pandemia por sus publicaciones en redes sociales en las que cuestionaba las medidas sanitarias. En 2021 también se presentó como candidata independiente a la Convención Constitucional por el Distrito 10, pero no resultó electa, tras obtener 2.545 votos, equivalentes al 0,60 por ciento de las preferencias.

Pese a que la empresaria ha rechazado públicamente las acusaciones a través de sus redes sociales, el tribunal neozelandés determinó el pasado 15 de septiembre que se acreditaron las irregularidades investigadas.