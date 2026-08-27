Dos chilenos fueron detenidos en Tokio por millonario robo

Dos ciudadanos chilenos -aún no identificados- fueron detenidos por la policía japonesa, acusados de un millonario robo contra una joyería en la capital nipona, donde rompieron la vitrina y huyeron el el botín.

Según la prensa local, uno tendría en torno a los 20 años, mientras que el otro es cercano a los 30; y a uno de ellos se le incautó entre sus pertenencias un reloj de lujo, de la misma marca de los cuatros robados.

El arresto se concretó este jueves, dos días después del robo que afectó al local comercial, ubicado en el centro comercial Nakano Broadway, en un densamente barrio del área metropolitana de Tokio.

De acuerdo al reporte inicial, los cuatro relojes sustraídos desde la exclusiva joyería están avaluados en 200 millones de yenes, aproximadamente 1,25 millones de dólares, es decir, más de 1.100 millones de pesos chilenos.