Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago7.9°
Humedad96%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Chilenos en el exterior

Dos chilenos fueron detenidos en Tokio por millonario robo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los delincuentes se apropiaron de cuatro relojes, avaluados en 1,25 millones de dólares.

Dos chilenos fueron detenidos en Tokio por millonario robo
 NHK captura
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dos ciudadanos chilenos -aún no identificados- fueron detenidos por la policía japonesa, acusados de un millonario robo contra una joyería en la capital nipona, donde rompieron la vitrina y huyeron el el botín.

Según la prensa local, uno tendría en torno a los 20 años, mientras que el otro es cercano a los 30; y a uno de ellos se le incautó entre sus pertenencias un reloj de lujo, de la misma marca de los cuatros robados.

El arresto se concretó este jueves, dos días después del robo que afectó al local comercial, ubicado en el centro comercial Nakano Broadway, en un densamente barrio del área metropolitana de Tokio.

De acuerdo al reporte inicial, los cuatro relojes sustraídos desde la exclusiva joyería están avaluados en 200 millones de yenes, aproximadamente 1,25 millones de dólares, es decir, más de 1.100 millones de pesos chilenos.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada