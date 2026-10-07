Mesa del Senado a Judd: La soberanía de Chile no depende de ninguna nación extranjera

La mesa directiva del Senado recalcó este miércoles que la soberanía de Chile es intransable, tras las polémicas declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien condicionó la cooperación de su país en la protección de los derechos sobre el Estrecho de Magallanes.

"En relación con las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, queremos reafirmar que la soberanía de nuestro país no está en discusión ni depende del respaldo, apoyo o reconocimiento de ninguna nación extranjera", señaló una declaración pública firmada por la presidenta de la Cámara Alta, la senadora Paulina Núñez (Renovación Nacional), y su vicepresidente, el senador Iván Moreira (UDI).

El documento subrayó que "respecto del Estrecho de Magallanes y de nuestros derechos soberanos sobre el territorio nacional, Chile no requiere condicionamientos ni autorizaciones externas para defender aquello que le pertenece y que está respaldado por nuestra historia, nuestro ordenamiento jurídico y el Derecho Internacional".

Finalmente, la mesa del Senado afirmó que "Chile mantiene relaciones de cooperación con Estados Unidos y con muchos otros países, pero estas deben desarrollarse siempre sobre la base del respeto mutuo, la reciprocidad y, fundamentalmente, la independencia y soberanía de cada Estado".

En esa línea, Núñez y Moreira concluyeron que "la cooperación internacional es bienvenida y necesaria frente a desafíos comunes, pero no puede confundirse colaboración con dependencia, ni apoyo con soberanía".

En un evento por el Día del Comercio Global realizado en Las Condes, Judd advirtió, desafiante, que "si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros".

Tras participar de una sesión especial en el Senado justamente dedicada a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, el canciller Francisco Pérez Mackenna remarcó que "el Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defenderla: así lo hemos venido haciendo por 200 años".

Consultado sobre la posibilidad de llamar la atención del embajador nuevamente por estos dichos, el ministro de Relaciones Exteriores admitió que "es algo que vamos a tener que evaluar", mas añadió que antes de decidirlo debe "ver el detalle" de sus últimas declaraciones.

Durante su interpelación en la Cámara la semana pasada, Pérez Mackenna resaltó que, además de haber recibido una nota de protesta de Chile, Judd "ha recibido reconvenciones verbales en repetidas ocasiones y esa es la manera a través de la cual hemos manifestado nuestra disconformidad" con su intervención en asuntos internos.