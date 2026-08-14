Ignacio Walker: Estados Unidos está ejerciendo una política hegemónica de dominación

El exministro de Relaciones Exteriores Ignacio Walker alertó en El Primer Café sobre el conjunto de acciones sucesivas que muestran a Estados Unidos ejerciendo "una política de dominación" sobre Chile y otros países de América Latina.

"El principal socio estratégico de Chile, Estados Unidos —estoy citando al canciller Pérez Mackenna hace un mes en Washington— se ha convertido y se está convirtiendo en la principal piedra en el zapato de la política exterior chilena de este Gobierno", dijo el extimonel DC como primera reflexión.

El episodio más reciente es la acusación a Chile de ser parte del "caballo de Troya" del comercio chino: "la gran estafa del tráfico de mercancías" derivado del transbordo ilegal de mercancías a través de terceros países con el fin de eludir los aranceles y otras "medidas correctivas" aplicadas por la Administración Trump.

Walker recordó que el arancel de 12,5 por ciento relativo al trabajo forzoso "se le aplicó a Chile 20 días después de la reunión del canciller Pérez Mackenna con el secretario de Estado Marco Rubio".

A ello se añade la presión para involucrarse en el "Escudo de las Américas": 18 países convocados por Estados Unidos en calidad de "amigos y confiables, por afinidad política e ideológica"; una invitación que, a juicio de Walker, "evidentemente no está en el interés de Chile y no sirve a los principios, objetivo e intereses permanentes de la política exterior" nacional.

"La Cancillería ha dicho que 'Chile está evaluando', pero, ¿con cuánta autonomía Chile está evaluando esta creciente presión por parte de Estados Unidos?", se preguntó el abogado.

"EE.UU. actúa más por presión y China por persuasión"

Recordó además "la presión del secretario de Guerra (estadounidense), Pete Hegseth, que dice que los países que adhieren a la Corte Penal Internacional tienen que salirse... Pero ¡qué vergüenza! ¿qué se cree este señor? Chile fue pionero y parte de la creación de la CPI, a fines de los años 90, como un elemento civilizatorio de la humanidad para sancionar genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad".

Para el exsenador, "esto del 'caballo de Troya' (que surgió ayer) es un eslabón más en una política hegemónica de dominación"; término que el propio vicepresidente JD Vance utilizó hace algunos meses.

"Bajo Donald Trump, Estados Unidos no cree en las reglas (...) Estamos viviendo que Estados Unidos actúa por presión más que por persuasión, mientras que China actúa por persuasión más que por presión", resaltó Walker, quien valoró que, en este contexto, el ministro de Defensa, Fernando Barros, dijera que "Chile no es el patio trasero de Estados Unidos".

"Ojalá (que esa postura) tenga consecuencias prácticas", señaló.

Eyzaguirre: "El conflicto Estados Unidos-China no tiene visos de solución"

Presente también en El Primer Café de este viernes, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) dijo que la acumulación de episodios descrita por Walker muestra que "hoy día China es un aliado mucho más confiable (que Estados Unidos), porque está por el multilateralismo, por el comercio libre y por la protección de inversiones".

En cambio, "Estados Unidos está en una posición defensiva, de extraer excedente (económico) desde donde pueda, cobrar impuesto a los otros, dejar de gastar militarmente en la OTAN y (...) ahora lo mismo con América Latina. O sea, una posición extractiva sumamente contraria a los intereses nacionales".

"Yo creo que que el conflicto Estados Unidos-China no tiene visos de solución. Estados Unidos ha perdido poder relativo con China y lo va a seguir perdiendo en los años que queden. Por tanto, la actitud extractiva (hacia el resto de los países) o la tensión entre los intereses de Estados Unidos y los de China va a ir in crescendo, independientemente que eventualmente ganaran los demócratas (la (próximas elecciones)", advirtió.

Dentro de este contexto, desde Chile "vamos a tener que seguir conversando cómo obtenemos una cierta autonomía relativa sin ofender (a ninguna de las partes)".

"Como decía Kissinger, es difícil ser enemigo de Estados Unidos si eres un país chico, pero peor es ser amigo", lamentó el exministro de Hacienda, Educación y Segpres y exfuncionario del Fondo Monetario Internacional.