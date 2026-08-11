Embajada de Suecia abrió convocatoria para fomentar liderazgos femeninos en ciencia

La Embajada de Suecia inició una campaña para invitar a mujeres de entre 16 y 18 años a postular a un programa de inmersión empresarial, con el que busca "sembrar liderazgo" en jóvenes para romper con la histórica prevalencia de hombres en cargos directivos dentro del país.

Claudia González, oficial de promoción comercial de la Embajada de Suecia en Chile, explicó en Cooperativa que el objetivo es que las estudiantes comprendan la realidad de las áreas STEM -ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas- desde una perspectiva de toma de decisiones estratégicas en terreno.

"Buscamos sembrar liderazgo desde temprana edad para que las niñas se imaginen en cargos de alta dirección", precisó.

El proceso requiere redactar un ensayo sobre sostenibilidad empresarial. González aclaró que "es difícil imaginarse, si uno no está ahí, qué significa ser CEO". Por ello, la experiencia permite conocer los desafíos cotidianos que enfrentan las organizaciones líderes en diversos mercados globales.

Las interesadas deben revisar el Instagram institucional para acceder a las bases. Durante la versión anterior, una joven de Aysén destacó tras crear un filtro de agua. "Queremos que las niñas también puedan soñar" con liderar procesos de innovación de impacto social.

El programa busca descentralizar el talento y fomentar la participación femenina en minería o telecomunicaciones. Esta iniciativa pretende cerrar brechas de género mediante el contacto directo con procesos industriales complejos que motiven a las futuras profesionales a encabezar las grandes industrias nacionales.