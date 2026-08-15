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Gobierno expresa condolencias a Indonesia tras terremoto que dejó decenas de muertos
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Autor: Redacción Cooperativa
El Gobierno de Chile expresó sus condolencias a Indonesia por el terremoto registrado este sábado, que dejó decenas de personas fallecidas, heridos y daños materiales.
El Ejecutivo manifestó sus solidaridad con el Gobierno y al pueblo de Indonesia, en especial a las familias de las personas fallecidas, y con quienes han resultado afectados por esta tragedia.