El presidente surcoreano llega a Chile para impulsar modernización del TLC y acuerdos mineros

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, llega este miércoles a Chile, la segunda parada de su gira por Sudamérica, para avanzar en la renovación del tratado de libre comercio (TLC) bilateral, el primero de este tipo en la historia de Corea del Sur, e impulsar una asociación sobre recursos minerales.

"La economía actual está marcada por el comercio digital, la inteligencia artificial, las tecnologías limpias, las cadenas de suministro resilientes y la transición hacia la neutralidad de carbono", dijo Lee en una entrevista con EFE, antes de su encuentro del jueves en Santiago con el Presidente José Antonio Kast.

Razones por las que "el TLC entre Corea del Sur y Chile debe evolucionar para reflejar estas nuevas realidades", dijo el mandatario surcoreano, al identificar como una prioridad de su gira latinoamericana la modernización del primer acuerdo transpacífico que conectó Asia Oriental con América Latina.

Modernizar una relación histórica

Aunque destacó su valor en las relaciones diplomáticas desde su entrada en vigor en 2004, Lee consideró que el pacto debe adaptarse a los "cambios dramáticos" que se han presentado desde entonces.

Para esto, los países quieren elevar la asociación económica reactivando su Comisión de Libre Comercio, impulsando las conversaciones para modernizar el acuerdo y profundizando la cooperación en cadenas de suministro resilientes, dijo Lee.

El presidente surcoreano defendió que modernizar el acuerdo no consiste solo en actualizar reglas comerciales, sino en abrir oportunidades empresariales y apoyar la innovación, así como fortalecer industrias emergentes.

La actualización del tratado con Chile, el primer país sudamericano en reconocer a Corea del Sur en 1949, pretende incorporar áreas como normas laborales e igualdad de género, agregó.

Búsqueda de continuidad con Kast

Durante la cumbre de Lee con el entonces Presidente Gabriel Boric, el año pasado en Corea del Sur, ambos mandatarios coincidieron en la importancia de modernizar el TLC bilateral, el primero de este tipo firmado por Corea del Sur.

Un compromiso que el mandatario surcoreano espera que tenga continuidad pese al cambio de dirección política con Kast, que tomó posesión en marzo de este año.

"Lo que me da confianza es que la relación entre Corea del Sur y Chile nunca ha dependido de una sola Administración. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1962, Corea del Sur y Chile han construido una amistad basada en la confianza mutua, los valores compartidos y unas instituciones que se han fortalecido durante más de seis décadas", afirmó.

Reforzar la cooperación en minería

Al margen de la modernización del tratado comercial, Lee avanzó que ambos países firmarán un memorando de entendimiento sobre una asociación en recursos minerales durante su visita.

"El objetivo es trabajar juntos para estabilizar las cadenas globales de suministro de minerales críticos", dijo Lee, antes de destacar que Chile posee las mayores reservas mundiales de litio y cobre, mientras que Corea del Sur representa una fuente estable de demanda e industrias avanzadas.

Unas fortalezas que abren la puerta a formar una cadena competitiva que abarque desde el desarrollo y procesamiento de minerales hasta la manufactura avanzada, subrayó.

Defensa, océanos y cultura en la agenda

El presidente surcoreano señaló que en la visita también se expandirá la cooperación en áreas de "fortalezas complementarias" de los dos países, como infraestructuras, industria de defensa y seguridad pública y marítima.

"También espero trabajar estrechamente con Chile para garantizar el éxito de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que nuestros dos países coorganizarán en 2028", avanzó.

La visita de Lee forma parte de una gira sudamericana que comenzó en Brasil, donde se reunió el lunes con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el que acordó crear un grupo de trabajo para facilitar un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur. El viernes se reunirá en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei.