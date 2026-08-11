Presidente Kast designó a seis nuevos embajadores de Chile en el exterior

El Presidente José Antonio Kast designó a seis nuevos embajadores de Chile en el exterior, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado oficial.

Todas las autoridades nombradas, pertenecientes a la carrera diplomática, ya recibieron el beneplácito formal de los respectivos Estados receptores.

De acuerdo con lo informado por la Cancillería, en Japón fue destinado Carlos Morán, licenciado en Historia y Geografía que ejercía como jefe de la División de Medio Oriente y África del Ministerio y que previamente lideró la embajada en Líbano.

Por su parte, la representación diplomática en Rusia quedó a cargo de la periodista y máster de la Universidad de Harvard Carla Serazzi, quien se desempeñaba como embajadora en Suiza tras una destacada trayectoria en Irlanda y ante las Naciones Unidas.

En reemplazo de Serazzi en Suiza asumirá el abogado Patricio Aguirre, quien deja la legación en Kenia luego de cumplir labores multilaterales ante la ONU y la misión diplomática en Estados Unidos.

A su vez, la vacante en Kenia será ocupada por el arquitecto Sergio Narea, exembajador en Vietnam y hasta ahora jefe de la División de Asia Pacífico de la Cancillería.

La nómina la completan el politólogo Jorge Iglesias, quien asume en Nueva Zelandia tras liderar la División Académica de la Academia Diplomática y desempeñarse previamente como cónsul general en Shanghái y París, y el historiador Iván Favereau, designado en Jamaica tras encabezar la representación chilena en República Dominicana y ejercer funciones ante la OMC y en Estados Unidos.