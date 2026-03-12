La líder opositora venezolana María Corina Machado fue declarada Visitante Ilustre de la ciudad de Santiago esta jornada y recibió las llaves citadinas de manos del alcalde Mario Desbordes (RN); acción que agradeció como "una demostración del cariño del pueblo chileno".

"Nuestro profundo agradecimiento a la ciudad de Santiago de Chile, a sus ciudadanos y a su alcalde Mario Desbordes, por el honor de conferirnos las llaves de la capital de este gran país", expresó Machado en X, que está en Chile desde la celebración de la investidura presidencial de Kast.

"Las recibimos como una demostración del cariño del pueblo chileno y del apoyo que los gobiernos de Chile nos han brindado siempre a los venezolanos en nuestra lucha por la libertad y la democracia", señaló.

Por su parte, Desbordes aplaudió el "liderazgo y compromiso" de Machado "con la democracia y los derechos humanos", y aseveró que "el camino a la democracia en Venezuela recién comienza. No basta con la captura del delincuente Nicolás Maduro; Delcy Rodríguez y quienes sostuvieron ese régimen también deben responder ante la justicia".

"Solo cuando todos los presos políticos sean liberados, cuando los responsables estén en la cárcel y cuando haya elecciones libres cuyo resultado se respete, podremos decir que terminó la noche oscura que por tantos años aplastó al pueblo venezolano", aseguró.

LEER ARTICULO COMPLETO