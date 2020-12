Las panelistas Claudia Nogueira (UDI) y Constanza Schönhaut (Convergencia Social) debatieron en El Primer Café sobre las implicancias, para Chile, de la despenalización del aborto en Argentina. Consultadas por casos extremos -pero que han ocurrido-, como los de las niñas que quedan embarazadas a los 11 ó 12 años producto de violaciones, la ex diputada opinó que el Estado debería garantizar que reciban apoyo psicológico y los agresores queden privados de libertad, con el fin de desincentivar el aborto, "porque la tortura (de interrumpir el embarazo) no es solamente para la mujer, sino también para ese niño que no lo van a dejar nacer". La abogada frenteamplista respondió calificando dicha aproximación como "violenta", y argumentó que permitir que la víctima aborte equivale a proteger su vida. "Si efectivamente estamos con la infancia y la adolescencia, esto es un aspecto central", enfatizó.

