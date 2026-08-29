El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, descartó en Cooperativa que el aumento de casos y de la letalidad del hanta se deba, por el momento, a una mutación genética del virus.

"Lo más crítico de la situación epidemiológica que estamos observando ahora es la alta letalidad que vemos en los casos, que está en un 39%, cuando venimos del año 2025 de observar una del 18%", alertó el médico.

Este escenario, con 49 casos y 19 fallecimientos hasta ahora, obligó a declarar la alerta sanitaria entre las regiones de Arica y Magallanes, que "permite y entrega herramientas administrativas y de gestión que favorecen justamente la posibilidad de investigar qué es lo que está pasando durante este 2026", explicó Vilches.

"Hay distintas razones (para el aumento de casos), porque se sabe que esta enfermedad zoonótica se transmite por un vector, que es el ratón de cola larga. El Instituto de Salud Pública ha jugado un rol preponderante para poder caracterizar genéticamente estos virus y tratar de saber si es que hay alguna mutación genética que esté generando esto, pero de momento, con los datos que nos ha podido compartir, eso no es así", afirmó el jefe epidemiológico.

"A lo mejor, la mayor disponibilidad de alimento para los ratones permite o facilita su reproducción y estamos ante la presencia de más vectores y, por lo tanto, también más cercanos hacia los lugares en donde nosotros normalmente desarrollamos la vida", especuló.

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