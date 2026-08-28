Licencias: Contraloría pilló a dos médicos becados que trabajaron menos de seis meses en seis años

Una auditoría realizada por la Contraloría Regional del Biobío al Servicio de Salud Arauco (SSA) reveló graves irregularidades en el cumplimiento del Período Asistencial Obligatorio (PAO) de dos médicos especialistas en anestesiología, quienes recibieron becas financiadas con fondos públicos.

Según el organismo fiscalizador, ambos profesionales ejercieron funciones efectivas por menos de seis meses en total durante los seis años que debían retribuir al Estado.

De acuerdo con el Informe N° 210/2026 emitido por el ente de control, el ausentismo laboral de los profesionales se concentró en la presentación sistemática de permisos médicos.

"Uno de los médicos permaneció con licencia médica durante el 95% de ese período, trabajando solo 108 días de un total de 2.192. El segundo especialista registró licencias durante el 94% del tiempo, prestando servicios efectivos únicamente 133 días", detalló un comunicado de la Contraloría.

Asimismo, el informe verificó que la situación de reposo no impidió a los involucrados realizar otro tipo de actividades fuera del sistema público del área de Arauco.

"Mientras se encontraban con reposo médico, ambos profesionales realizaron viajes al extranjero y desarrollaron actividades laborales en instituciones públicas y privadas (...) En uno de los casos, la Contraloría verificó que el 52% de las licencias médicas presentadas durante ese tiempo fueron emitidas por la cónyuge y que, mientras se encontraba con reposo médico, realizó 12 viajes al extranjero y desarrolló actividades profesionales en instituciones públicas y privadas", explicó el organismo.

Debido a la eventual comisión de ilícitos y faltas normativas, los antecedentes del caso fueron remitidos a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y a la Fiscalía Local de Lebu para la apertura de las investigaciones correspondientes.

Más de 2.000 millones sin recuperar

Junto con la situación de los dos anestesiólogos, la fiscalización efectuada al Servicio de Salud Arauco expuso serias falencias administrativas en el resguardo de los recursos destinados a los programas de formación médica en la provincia.

"El Servicio de Salud Arauco no acreditó el cobro de más de $2.046 millones correspondientes a garantías, aranceles y estipendios que debían ser restituidos por profesionales que incumplieron sus obligaciones o fueron eliminados de programas de formación", estableció el dictamen, sumando además "deficiencias en las gestiones de cobranza y seguimiento judicial de estos recursos, encontrándose algunos casos con escaso avance, archivados o sin acciones de cobro oportunamente acreditadas".

Tras la notificación del informe, el Servicio de Salud Arauco confirmó la destitución de los dos médicos involucrados, junto con el inicio de acciones administrativas y judiciales orientadas a determinar el perjuicio patrimonial y ejecutar el cobro de los montos adeudados.