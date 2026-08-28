Brote de influenza B suma 203 casos en Hualaihué

Un brote de influenza B mantiene bajo vigilancia sanitaria a la comuna de Hualaihué, en la Región de Los Lagos, donde se han registrado 203 casos asociados al cuadro epidemiológico, informó la Seremi de Salud.

Entre el 10 y el 24 de agosto, el Cesfam de Río Negro contabilizó 316 atenciones por enfermedades respiratorias. Solo durante la semana del 17 al 23 de agosto, estas consultas representaron el 46% del total recibido por el recinto.

Como medida preventiva, las autoridades acordaron con el municipio suspender las clases hasta el martes 1 de septiembre, con el objetivo de interrumpir la cadena de contagios. Las actividades escolares podrán reanudarse el miércoles 2.

El seremi subrogante de Salud de Los Lagos, Alex Oyarzo, aseguró que existen los insumos necesarios para enfrentar el brote y llamó a la población a vacunarse, lavarse frecuentemente las manos y utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas. También se recomendó mantener aislamiento domiciliario y ventilar los espacios cerrados.