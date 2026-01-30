Cambiar el agua no basta: Consejos para prevenir el mosquito transmisor del dengue

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó una serie de recomendaciones urgentes para prevenir la reproducción del mosquito Aedes aegypti -vector del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla- luego de confirmarse su presencia en bodegas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

El hallazgo, confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP), se suma a detecciones previas en Arica, Tarapacá y Valparaíso (Los Andes), y fue abordado en el marco de la Campaña de Verano 2026 del Ministerio de Salud.

El inmunólogo Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio, recordó que "el hallazgo de un mosquito en nuestro territorio no necesariamente significa que estén presentes las enfermedades, ya que estudios en otros países donde éstas son prevalentes, como Brasil, indican que solo cerca del 2% de los mosquitos están infectados con algunos de estos virus".

Dicho esto, el también académico UC relevó que "la ciencia tiene que seguir avanzando en el desarrollo de vacunas y estrategias efectivas de diagnósticos para estas enfermedades, a fin de poder controlarlas".

"El control comunitario es esencial"

La jefa de la Oficina de Zoonosis y Control de Vectores, Bárbara Hott, enfatizó que la prevención depende de la acción cotidiana de la ciudadanía y advirtió que "una sola hembra puede poner hasta 1.500 huevos en su vida, por lo que el control de cada criadero es fundamental".

La autoridad explicó que el Aedes aegypti vive al interior de las viviendas y que la fumigación solo tiene un efecto transitorio si persisten recipientes con agua estancada.

En condiciones de calor, su ciclo de vida es rápido: entre 7 y 14 días desde el huevo hasta el mosquito adulto.

Medidas clave para el hogar

El Minsal llamó a eliminar cualquier foco de agua acumulada, recordando que no basta con cambiar el agua, ya que los huevos se adhieren a las paredes de los recipientes. Las acciones recomendadas incluyen:

Eliminar objetos en desuso que acumulen agua (latas, botellas, neumáticos).

Tapar herméticamente recipientes de agua para consumo o riego.

Cambiar el agua cada 2–3 días en floreros y bebederos de mascotas, lavando las paredes.

Dar vuelta baldes y maceteros, especialmente antes de lluvias.

Limpiar canaletas y desagües con regularidad.

En cementerios, renovar frecuentemente el agua de floreros.

Hallazgo en el aeropuerto y vigilancia activa

Las autoridades destacaron el Programa Nacional de Vigilancia, que permitió detectar un mosquito "más pequeño que una lenteja" en un recinto de más de mil hectáreas.

La jefa de la División de Emergencias Sanitarias, Ester Aylwin, calificó el hecho como un reconocimiento al trabajo de vigilancia y reiteró el llamado a informar de inmediato a la Seremi de Salud ante la detección de mosquitos sospechosos.

Aylwin subrayó que Chile mantiene una situación epidemiológica favorable: hasta la tercera semana del año se han registrado solo casos importados (un dengue y dos chikungunya), sin transmisión local.

Recomendaciones para viajeros

Para quienes viajen a países con circulación de estas enfermedades, el Minsal recomendó:

Usar repelente según indicaciones del fabricante.

Vestir manga y pantalón largo al amanecer y atardecer.

Vacunarse contra fiebre amarilla con al menos 10 días de anticipación si el destino lo exige.

Consultar de inmediato si, entre 4 y 10 días tras el regreso, aparecen fiebre alta, dolor intenso de cabeza, dolores musculares, sarpullido o náuseas, informando el viaje realizado.

Otras alertas sanitarias del verano

En la misma instancia, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud informó sobre seguridad alimentaria, con 1.446 fiscalizaciones y 495 sumarios a la fecha; hantavirus, con tres casos confirmados y una letalidad cercana al 18%; y ahogamientos, principal causa de muerte en niños de 1 a 4 años, con 25 fallecimientos registrados en lo que va del año.

Además, ante incendios forestales y altas temperaturas, el Minsal reiteró medidas de protección frente al humo, la hidratación permanente y la prevención del golpe de calor, junto con el uso responsable de la red asistencial, privilegiando la atención primaria para urgencias de menor complejidad.