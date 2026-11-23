La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, abordó en Cooperativa la controversia por la discusión legislativa sobre el financiamiento público de tratamiento hormonales, luego de ser rechazada en el Senado en el marco del proyecto de Presupuesto 2027, apuntando a que protocolos médicos "no deberían discutirse en el Parlamento".

"Hace un par de años que hay una arremetida de un sector ligado a movimientos de ultraderecha en el mundo y que han levantado información no fidedigna, muchas veces falsa, tratando de detener lo que son los procesos de em manejo, tratamiento y supervisión de las personas trans y también de niños y adolescentes trans", advirtió.

En ese sentido, señaló que como gremio a través del Departamento de Género se han vinculados con “sociedades científicas que están siempre muy cercanas al Colegio para poder defender la práctica médica, porque a nosotros nos parece que estos temas no debieran discutirse en el Parlamento. Es como que el Parlamento estuviera discutiendo sobre el tratamiento del asma o del infarto".

"Es que querer entrar en procesos que son hoy día delicados y que están siendo bien manejados y vigilados, no hace sino entorpecer la práctica médica, insegurizar a los pacientes y sus familias y ponerlos en riesgo, entre otras, de un deterioro en su salud mental, incluso de un aumento de la posibilidad de suicidio", alertó.

Respecto a la revisión administrativa para evaluar aumentar la edad de 16 a 18 años para la hormonización cruzada, anunciada por el Ministerio de Salud, la doctora aseveró que "retrasarlo va a obedecer a una razón política y eso es, para nosotros como médicos, inaceptable. No hay nada en la evidencia que diga que tenemos que dejar de hacer lo que hacemos hoy, que es medicina responsable, técnica y asentada en la evidencia que hay".

La doctora Arriagada señaló que como gremio no han sido convocados para exponer su punto de vista, sin embargo, no duda que el Ministerio de Salud lo haga para discutir la situación: "La verdad es que la ministra de Salud es una médica. O sea, ella sabe que aquí lo primero es tomar una decisión técnica, y ello también significa una decisión ética. En este caso van las dos cosas juntas. Aunque le acarree un problema político".

LEER ARTICULO COMPLETO