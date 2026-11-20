La iniciativa FarmaComic UV, impulsada en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso, vincula la formación en Química y Farmacia con el diseño y la comunicación visual para acercar el conocimiento científico y sanitario a través de la medicina gráfica, un enfoque que utiliza el cómic y las narrativas visuales para la innovación educativa y la alfabetización en salud.

La experiencia fue abordada en el seminario "Entre viñetas y saberes: nuevas narrativas para transformar la salud", realizado en dicha casa de estudios junto a académicos, estudiantes y especialistas nacionales e internacionales.

En un nuevo capítulo del podcast "Cortar por Lozano" en Cooperativa, profundizamos sobre esta iniciativa junto a la doctora Andrea Tapia, académica de la Universidad de Valparaíso y creadora de FarmaComic, quien explicó que la idea de la medicina gráfica " es poder generar una intersección entre distintas disciplinas a por la ilustración, el cómic, las narrativas visuales con las ciencias de la salud".

El desarrollo de la medicina gráfica en la Universidad de Valparaíso también contempla nuevos proyectos aplicados directamente a la experiencia clínica de las personas. Actualmente se encuentra en marcha la creación de una novela gráfica centrada en la reproducción asistida.

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