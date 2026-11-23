El instituto profesional AIEP celebrará la Semana de la Empleabilidad con la Expos Empleos, actividad que comienza este lunes y se extiende hasta el domingo 29 de noviembre, contando con más de 4.500 vacantes.

El rector Christian Haeberle destacó en Cooperativa que la entidad de educación superior lleva realizando la actividad por más de 18 años. “Es una iniciativa que va más allá de solamente nuestros estudiantes y titulados, sino que está disponible para toda la comunidad. Es la Semana de la Empleabilidad para AIEP y tenemos actividades a lo largo de todo Chile, con encuentros en Temuco y Antofagasta para abordar los desafíos laborales de ambos territorios”, enfatizó.

El evento cuenta con 300 empresas participantes y más de 500 cargos en distintas industrias y regiones del país. Para participar, se puede hacer a través de la web: www.expoempleos.aiep.cl.

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