Comisión de Salud de la Cámara pidió al Minsal investigar robos y venta ilegal de monitores de glucosa

Diputados de la Comisión de Salud de la Cámara solicitaron al Ministerio de Salud investigar la sustracción y comercialización clandestina de sensores y monitores de glucosa destinados a pacientes diabéticos, luego de que un reportaje de Chilevisión denunciara el desvío de estos insumos desde el sistema público hacia el mercado ilegal.

Los parlamentarios Macarena Santelices, Roberto Arroyo y Catalina del Real presentaron distintos oficios de fiscalización. Santelices pidió que el Minsal informe con urgencia sobre la situación que enfrentan las redes asistenciales, "hoy son los medidores de insulina, que no sabemos si es un verdadero cartel frente al robo de la glucosa"

Arroyo, en tanto, ofició al Instituto de Salud Pública (ISP), al Ministerio del Deporte y al Ministerio de Seguridad por el uso de monitores continuos de glucosa entre personas sin indicación médica. "No podemos permitir que la moda del control metabólico transforme un dispositivo médico en un producto de consumo, especialmente cuando existen pacientes que realmente necesitan estos dispositivos para controlar una enfermedad", afirmó.

Por su parte, Del Real pidió al Minsal transparentar los inventarios y evaluar acciones judiciales. "Es inaceptable que insumos financiados con el dinero de todos los chilenos terminen en el mercado negro por culpa de la falta de control y fiscalización en los hospitales", sostuvo.

El tema será abordado en la próxima sesión de la Comisión de Salud, donde los diputados esperan recibir antecedentes de las autoridades.