Comisión de Salud de la Cámara pidió al Minsal investigar robos y venta ilegal de monitores de glucosa
La solicitud surgió tras un reportaje que denunció la sustracción de sensores destinados a pacientes diabéticos y su desvío al mercado clandestino para fines estéticos y deportivos.
Los diputados Macarena Santelices, Roberto Arroyo y Catalina del Real pidieron antecedentes sobre inventarios, fiscalización y eventuales responsabilidades, además de oficiar al ISP y a los ministerios del Deporte y Seguridad.