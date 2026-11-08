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Congreso Futuro: Las consecuencias de los recortes al presupuesto científico

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos sobre el impacto de la ciencia en la sociedad y la salud pública. Para ello, abordamos las consecuencias de los recortes al presupuesto científico en Chile y el desarrollo de ensayos clínicos con el doctor Alexis Kalergis, académico de la Universidad Católica y miembro de la Academia Chilena de Ciencias.

Igualmente, analizamos los desafíos globales y locales del cáncer con el doctor oncológico Mauricio Burotto. Investigador clínico y director médico del Centro de Investigación Bradford Hill.

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