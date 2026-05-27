Conoce a bIAnca, la asistente virtual que reduce el ausentismo laboral con prevención sanitaria
En Cooperativa, la fundadora del hub chileno GoMind, Carolina Guajardo, detalló el impacto de su herramienta en el bienestar de los trabajadores.
La plataforma basada en IA implementa diagnósticos automatizados para anticipar patologías crónicas en entornos corporativos.
Los creadores de la plataforma apuntan a la urgencia de prevenir, pues "para el 2050 habrá un 31% más de personas con enfermedades crónicas".