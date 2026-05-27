Conoce a bIAnca, la asistente virtual que reduce el ausentismo laboral con prevención sanitaria

La fundadora y CEO del hub chileno GoMind, Carolina Guajardo, explicó en Cooperativa cómo su plataforma de salud preventiva reduce el ausentismo en las empresas utilizando inteligencia artificial.

En una nueva edición de Esa es la Idea, la ejecutiva recordó que la idea para esta herramienta nació tras ser donante de hígado para su madre: "Si hubiésemos tenido alertas tempranas, hubiésemos evitado llegar a un término como este", apuntó.

Con el fin de acompañar a las organizaciones y sus trabajadores, la startup procesa exámenes médicos y evaluaciones corporativas a través de la asistente virtual bIAnca, y hasta el momento, "logramos bajar un 5% el ausentismo, porque estamos previniendo antes de que llegue la enfermedad".

El objetivo final es expandirse al sector público para optimizar la gestión sanitaria, ya que "esta herramienta puede categorizar las listas de espera conforme a la criticidad".

Al cierre, Guajardo enfatizó en la urgencia de priorizar el autocuidado preventivo, alertando que "para el 2050 habrá un 31% más de personas con enfermedades crónicas".