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Tópicos: País | Salud | Discapacidad

Proyecto busca promover habilidades laborales y sociales en personas con discapacidad

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Espacio Inclusivo, que cuenta con financiamiento de Senadis, apunta a abrir oportunidades de formación, participación e inclusión a través de talleres remunerados.

El resultado de los trabajos que realizan los participantes se traduce en libretas que posteriormente serán comercializadas en el mercado.

Proyecto busca promover habilidades laborales y sociales en personas con discapacidad
 Corporación Yunus

"Para muchas personas, este espacio se transforma en una oportunidad para descubrir lo que son capaces de hacer", subrayó Daniela Sotomayor, impulsora de la iniciativa.

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El proyecto Espacio Inclusivo, desarrollado desde 2022 en Peñalolén, busca abrir oportunidades de formación, participación y desarrollo de habilidades para personas en situación de discapacidad.

La iniciativa se caracteriza por desarrollar talleres de encuadernación que apuntan a enseñar distintas técnicas manuales y fortalecer las habilidades laborales y sociales de los participantes, como la concentración, responsabilidad, autonomía, trabajo en equipo y la comunicación.

Uno de los puntos relevantes del proyecto de Corporación Yunus es que la participación en dichos talleres es remunerada, y el resultado de los trabajos se traduce en libretas que posteriormente serán comercializadas en el mercado convencional, especialmente en la tienda Peñaloleo ubicada en el Mall Quilín.

"Este proyecto nos permite trabajar la inclusión desde una experiencia concreta. La encuadernación es una herramienta que ayuda a desarrollar habilidades manuales, pero también permite fortalecer la confianza, la autonomía, los hábitos laborales y la relación con otros. Para muchas personas, este espacio se transforma en una oportunidad para descubrir lo que son capaces de hacer", subrayó Daniela Sotomayor, encargada del área laboral e inclusión de Corporación Yunus.

La iniciativa, que se ha consolidado como un espacio de aprendizaje múltiple para los participantes, cuenta este año con financiamiento del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), a través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (Fonapi).

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