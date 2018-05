Oposición impulsa proyecto para legalizar la eutanasia en Chile

El senador Guido Girardi y el diputado Tucapel Jiménez, ambos PPD, anunciaron que presentarán un proyecto para establecer el derecho de las personas a deidir a tener una muerte digna, en otras palabras, la eutanasia.

Girardi, de profesión médico, comentó que "una persona enfrentada a una situación dramática y catastrófica, donde el dolor está muy por sobre su calidad de vida, tiene derecho a decidir sobre su futuro propia vida".

"No estamos hablando de suicidio pues debe quedar claramente establecido que existen condicionantes objetivas que hacen que la calidad vida de esa persona no sea digna", remarcó.

El parlamentario, quien en 2006 presentó un proyecto que finalmente fue rechazado en 2015, explicó que esta "nueva ley establece dos situaciones, eutanasia pasiva que consiste en la interrupción del tratamiento médico y dejar que el proceso llegue a su término".

"Y un segundo criterio, que es la eutanasia activa, donde la persona puede -asesorada por personal médico- autoadministrarse un medicamento que le puede causar la muerte", explicó.

El senador afirmó que "creemos que nadie puede ser obligado a vivir bajo circunstancias que atentan contra la calidad de una vida digna y solo se transforma en un calvario. Este proyecto, que ya presentamos el 2006 lo vamos a actualizar y volver a presentar".

"No estamos promoviendo el suicidio"

Al respecto, el ex ministro Heraldo Muñoz resaltó que la iniciativa "refleja una transversalidad progresista y se pretende que un arco muy amplio de fuerzas políticas, el PPD, el Frente Amplio, el PC, la ex Nueva Mayoría, incluso algunos parlamentarios de derecha que han manifestado su disposición a legislar sobre la eutanasia se puedan unir a esta iniciativa que establece una muerte digna para aquellas personas en situación terminal".

La ex ministra de Salud Helia Molina, por su parte, sostuvo que "este proyecto permite al ser humano tomar decisiones en momentos muy críticos de su vida. La sociedad y la religión no pueden imponer su decisión ante un enfermo terminal, hay que ofrecerle los mejores cuidados paliativos, pero si ellos no son suficiente, la persona tiene derecho a optar por terminar con su vida".

Molina agregó que "estamos legislando sobre una situación muy particular de enfermos terminales y eso tiene que quedar claro. No estamos promoviendo el suicidio".

En tanto, el diputado Tucapel Jiménez dijo que "hablar de eutanasia hace 10 ó 15 años atrás era impensable en Chile. Hoy día, a pesar de que nos costó mucho, tenemos un proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que fue presentado por Vlado Mirosevic y yo soy coautor".

El diputado agregó que "me cuesta entender que el Congreso de Chile, que se supone es la institución más democrática, se niegue a discutir estos temas. La idea es que se esté discutiendo en ambas Cámaras y que esto pueda ser ley lo antes posible. Ojalá que el gGobierno estudie la posibilidad de patrocinar estas iniciativas".