Experta advierte que prevención de caries está llegando tarde: "Son todas evitables"

La académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes Valeria Ramírez advirtió en Cooperativa que la prevención de las caries está llegando tarde, debido a que el 55% de los niños de primero básico ya presenta daño dental.

En conversación con Una Nueva Mañana, la magíster en Salud Pública valoró la disminución registrada desde 2007, cuando un 70% de los escolares de seis años tenía antecedentes de caries, pero enfatizó que el problema continúa afectando a más de la mitad de los niños.

"Existen programas: está el programa CERO, está el programa Sembrando Sonrisas, hay fluoración en el agua potable, entre otras cosas que también se van haciendo a nivel local que son también muy valiosas. El tema es que estamos llegando tarde, porque los niños llegan a los 6 años, este 55% presenta daño y son todas caries que eran evitables", afirmó.

El cuidado debe comenzar con el primer diente

Ramírez explicó que la prevención debe comenzar entre los seis meses y el año de vida, cuando aparecen los primeros dientes, y mantenerse diariamente mediante hábitos sencillos.

"Si los padres cepillan los dientes desde el inicio, cuando empiezan a salir los dientes entre los 6 meses y el año, desde ese primer diente que empieza a aparecer lo cepillan con pasta de dientes con flúor, limitan el consumo de los azúcares y estimulan el consumo de agua en reemplazo de las bebidas y los jugos, van a poder evitar ese proceso", detalló.

La doctora Valeria Ramírez Lobos explicó en Cooperativa que el cuidado preventivo debe iniciarse con la erupción del primer diente de leche, entre los 6 meses y el año de vida. (FOTO: Pexels)

La especialista sostuvo que estas medidas preventivas tienen un costo bajo en comparación con los tratamientos odontológicos, que se vuelven más caros a medida que el daño se hace más complejo.

Sin embargo, puntualizó que la incorporación de estos hábitos también depende de las condiciones en las que vive cada familia. En hogares marcados por la pobreza, la violencia intrafamiliar u otras carencias, el cuidado dental puede perder prioridad frente a problemas más urgentes.

"Ahí es donde tenemos que acompañar, porque tenemos que conocer y ser empáticos con esa realidad y no quedarnos solamente en el 'cepíllese los dientes'", planteó.

Cuatro de cada 10 niños necesitan atención

La académica también alertó sobre las consecuencias del daño dental no tratado, que puede provocar dolor, infecciones, dificultades para hablar y problemas en la calidad de vida, además de ausentismo escolar de los niños y laboral de sus padres.

Aunque más del 60% de los escolares ha asistido al dentista, el estudio detectó que una proporción importante mantiene necesidades sin resolver.

"Tenemos un 40% que tiene necesidad de atención hoy día. Necesitamos que esos niños también sean tratados. Tenemos que asumir que hemos llegado tarde a lo mejor en esa medida preventiva, pero hoy día esos niños tienen que ser tratados", enfatizó Ramírez.

La investigación, realizada con una muestra cercana a los 2.500 escolares de seis años, continuará con nuevos cruces de información para identificar a los grupos con mayor riesgo y orientar futuras políticas públicas.