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Tópicos: País | Salud

FALP y Sofofa sellan alianza para promover la prevención del cáncer

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Fundación Arturo López Pérez (FALP) y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) firmaron un convenio de colaboración destinado a impulsar la prevención del cáncer entre los trabajadores y sus familias, además de fortalecer el apoyo a pacientes en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo contempla la realización de acciones preventivas, la difusión del Convenio Oncológico FALP y la promoción del Fondo Solidario para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer entre las empresas del sector privado.

La presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, destacó que este tipo de alianzas permite al mundo empresarial impulsar causas con impacto social. Por su parte, el presidente de FALP, Rolando Medeiros, afirmó que la colaboración permitirá ampliar el acceso oportuno a atención oncológica y respaldar a quienes enfrentan mayores dificultades.

Más de 175 mil personas han fallecido por cáncer en Chile durante los últimos seis años, mientras que cuatro de cada 10 casos podrían prevenirse mediante hábitos de vida saludables..

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