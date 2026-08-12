Clínicas y Fonasa se alían para ofrecer atenciones ambulatorias a damnificados de Atacama y Coquimbo

Fonasa y las clínicas Red Salud, Cliver Salud, UC Christus y ACHS Salud desarrollaron una alianza para ofrecer atenciones ambulatorias a los damnificados por el sistema frontal en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Los afectados -cifrados en 40 mil- podrán acceder a más de 4.000 servicios, exámenes y procedimientos desde el próximo lunes 17 de agosto y durante cuatro meses. Las consultas pueden abarcar controles generales, controles de especialidad o asesorías de salud mental.

"Las personas que vayan a su Cesfam o a sus hospitales y requieran de este tipo de atenciones van a ser derivadas desde a los prestadores privados", afirmó el director de Fonasa, César Oyarzo.

"Por otro lado, si usted va de manera directa (a las clínicas privadas), el sistema opera cuando entra a la página web de Fonasa y allí puede obtener, si forma parte de la base de datos de damnificados, un bono costo cero para usted", agregó.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, calificó ésta como una "alianza virtuosa, donde nos hacemos responsables de derivar, pero también de recibir esos pacientes y darle continuidad al tratamiento y al seguimiento".

Privados: Estamos disponibles para ser parte de la solución

El gerente general de la red ambulatoria Bupa Chile, John Allen Eckfield, sostuvo que "una catástrofe de esta magnitud no puede ser abordada por sí sola por el sistema público, y una alianza con privados demuestra la resolutividad y capacidad de respuesta que tenemos los prestadores".

Por su parte, Maximiliano Mujica, director médico de la clínica Peñuelas de Cliver Salud, aseguró que, en el mundo ambulatorio, pueden "superar las 1.500 personas atendidas por día".

"La capacidad la tenemos instalada, estamos 100% operativos. No hemos tenido daño estructural en el contexto de lo climático y, por ende, estamos totalmente disponibles para ser parte de la solución", expresó.

Los interesados deben ingresar al sitio web de Fonasa.