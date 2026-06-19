Fonasa inicia devolución de cotizaciones en exceso: Revisa las fechas de pago

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) inició un nuevo proceso de devolución de dinero correspondiente a cotizaciones que fueron pagadas en exceso.

En total, se devolverán más de 6 mil millones de pesos a cerca de 70 mil personas, entre trabajadores y empleadores, por pagos realizados entre octubre de 2020 y septiembre de 2025.

Desde Fonasa explicaron que este proceso no es un bono ni un beneficio extra, sino que corresponde a dinero que ya fue pagado en exceso. Esto ocurre principalmente en dos casos: cuando un empleador paga dos veces la cotización de un trabajador en un mismo mes, o cuando una persona tiene más de un ingreso y supera el tope legal de cotización.

Para este proceso se definió un calendario de pagos que se realizará durante 12 semanas, según la fecha en que cada persona acepte la devolución que le corresponde.

Fonasa informó además que hay dos grupos de beneficiarios. Uno corresponde a personas que ya tienen datos bancarios registrados, quienes recibieron el depósito directamente el 18 de junio de 2026.

El otro grupo deberá ingresar al sitio web de Fonasa para registrar su cuenta o elegir cómo recibir el dinero, ya sea por transferencia o vale vista.

Por último, el organismo indicó que quienes no estén de acuerdo con el monto asignado pueden pedir una revisión del caso a través de los canales oficiales o en sucursales de Fonasa.

Calendario de pagos