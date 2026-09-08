Fonasa se querelló contra laboratorios por fraude con operativos barriales

Fonasa presentó una querella contra cinco prestadores de servicios que realizaban operativos barriales gratuitos, que eran cargados a costo del seguro público de forma excesiva.

De acuerdo a la acción judicial, el modus operandi de estos laboratorios era captar pacientes de los tramos B, C y D, los que iban por cinco o seis exámenes, pero la empresa -sin avisarles- realizaba 25 pruebas como parte de un innecesario paquete armado.

El monto defraudado al fisco con esta modalidad fue de cerca de 8 mil millones de pesos, por lo que se persigue la figura legal de fraude de subvenciones, con más de 71 mil pacientes y 330 mil bonos emitidos.

El director de Fonasa, César Oyarzo, dijo que "empresas que no estaban registradas en Fonasa promocionaban estos operativos gratuitos en materia de exámenes. Normalmente iban a sedes comunitarias, se relacionaban con personas de buena disposición que los ayudaban pensando que esto era un beneficio para su gente, sin entender lo que había detrás".

"Un mesón donde hay tres personas recibiendo gente no es una consulta médica", recordó.

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, lamentó que "es un efecto secundario muy lamentable que se opaque o se siembren dudas con respecto a los operativos. Los operativos son de distinto tipo, organizados por organizaciones sin fines de lucro, también por las universidades, instituciones privadas, también por el Colegio Médico, que pretenden por supuesto aliviar la situación de salud de las personas".

"Entonces, ver que varios operativos comunales se vinculan con este fraude es algo también muy lamentable y nosotros esperamos que se aclaren las responsabilidades, que se investigue a los culpables, que se los castigue con el máximo rigor de la ley", aseveró.

Desde Fonasa agregaron que estos operativos conllevan un riesgo sanitario, ya que las condiciones no corresponden para la toma de exámenes y que en la mayoría de las ocasiones no se respeta la cadena de frío de las muestras.